Финансовый аналитик назвала валюты, которые заменят россиянам доллар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создание корзины из шести мировых валют является самой простой стратегией замены американского доллара в инвестиционном портфеле. В такую корзину входят евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщила аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева.

- Особое внимание надо уделить франку и японской иене, которые часто используются в качестве защитного инструмента во время турбулентности на рынках. Если говорить про европейскую валюты, в среднесрочной перспективе евро может уступить американского доллару из-за различий в денежно-кредитной политике, - объяснила финансовый аналитик в интервью агентству «Прайм».

По словам Анны Зайцевой, с юанем не все так однозначно: с одной стороны, китайская экономика продолжает расти, что поддерживает интерес к валюте КНР у инвесторов. Вместе с тем для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте, поэтому в случае реализации кредитных рисков юань может оказаться под давлением. Помимо этого, есть слухи о том, что Соединенные Штаты могут ограничить своим фондам инвестиции в КНР, а это спровоцировало обвал на китайском рынке акций.

Как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля текущего года.