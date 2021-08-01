Умер Михаил Коган, основатель и худрук театра балета «Щелкунчик». Фото: страница театра в социальной сети «ВКонтакте»

Умер Михаил Коган, основатель и художественный руководитель театра балеты «Щелкунчик». Заслуженный деятель искусств России умер в Екатеринбурге в возрасте 75 лет. Об этом в воскресенье, 1 августа, говорится в сообщении на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что за свою карьеру Михаил Коган сочинил 24 «удивительных, радостных и чистых, как детская мечта, спектаклей», а также свыше сотни номеров и миниатюр.

- Ушел из жизни наш Мастер балетных сказок Михаил Аронович Коган. Он был не просто творцом, а именно Мастером. Он создал совершенно особенный театр, который почти три десятилетия собирает полные залы. Этот театр смог вырастить свыше полутора тысяч выпускников, которые разлетелись по танцевальной вселенной. Многие из них сейчас выступают на российских и европейских сценах, создают свои коллективы, - отметили представители «Щелкунчика».

Михаил Коган родился в 1946 года, был солистом в Свердловском государственном академическом театре оперы и балета с 1965 по 1985 годы, затем стал главным администратором. В 1988 году основал студию балета «Щелкунчик», а в 2000 году получил звание заслуженного деятеля искусства Российской Федерации.