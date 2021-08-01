Нарышкин включил СВР в тройку сильнейших разведывательных служб мира Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Служба внешней разведки России (СВР) относится к числу лучших разведывательных ведомств в мире, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» глава ведомства сказал, что СВР входит в тройку лучших разведывательных служб. Туда же входит и Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов, сказал он.

«Должен сказать, что мы с уважением относимся к нашим коллегам, оппонентам и партнерам – Центральному разведывательному управлению», – отметил Нарышкин.

Как писал сайт kp.ru, директор СВР сообщил, что Служба внешней разведки РФ знает часть правды по делу блогера Алексея Навального. Кроме того, Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и выборах президента РФ, который пройдут в 2024 году.