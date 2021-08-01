Похороны президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского пройдут на Троекуровском кладбище Фото: сайт факультета журналистики МГУ

Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Дата похорон журналиста пока неизвестна.

«Ясена Николаевича похоронят на Троекуровском кладбище», – сообщил ТАСС источник в сфере образования.

Как писал сайт kp.ru, заслуженный журналист России Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, на 92 году жизни. Причина смерти легенды российской журналистки пока что не уточняется.

Ясен Засурский возглавлял журфак МГУ с 1965 по 2007 год. Он был главным редактором журнала «Вестник Московского университета», президентом Общества выпускников факультета журналистики МГУ, а также председателем международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа. За свою карьеру удостоился множества орденов и почетных наград, был лауреатом премий правительства России в области печатных СМИ и лауреатом трех премий МГУ.

В 2003 году Засурский получил звание заслуженного профессора МГУ, а в 2018 – заслуженного журналиста России. Также имеет почетное звание «Легенда российской журналистики».