Похороны президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского пройдут на Троекуровском кладбище Фото: сайт факультета журналистики МГУ
Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Дата похорон журналиста пока неизвестна.
«Ясена Николаевича похоронят на Троекуровском кладбище», – сообщил ТАСС источник в сфере образования.
Как писал сайт kp.ru, заслуженный журналист России Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, на 92 году жизни. Причина смерти легенды российской журналистки пока что не уточняется.
Ясен Засурский возглавлял журфак МГУ с 1965 по 2007 год. Он был главным редактором журнала «Вестник Московского университета», президентом Общества выпускников факультета журналистики МГУ, а также председателем международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа. За свою карьеру удостоился множества орденов и почетных наград, был лауреатом премий правительства России в области печатных СМИ и лауреатом трех премий МГУ.
В 2003 году Засурский получил звание заслуженного профессора МГУ, а в 2018 – заслуженного журналиста России. Также имеет почетное звание «Легенда российской журналистики».
Заслуженный журналист России Ясен Засурский скончался на 92 году жизни.
Фото: Иван МАКЕЕВ