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Общество1 августа 2021 16:52

Похороны президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского пройдут на Троекуровском кладбище

Похороны заслуженного журналиста России Ясена Засурского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве
Абдулла ШАКИРОВ
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Похороны президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского пройдут на Троекуровском кладбище Фото: сайт факультета журналистики МГУ

Похороны президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского пройдут на Троекуровском кладбище Фото: сайт факультета журналистики МГУ

Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Дата похорон журналиста пока неизвестна.

«Ясена Николаевича похоронят на Троекуровском кладбище», – сообщил ТАСС источник в сфере образования.

Как писал сайт kp.ru, заслуженный журналист России Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, на 92 году жизни. Причина смерти легенды российской журналистки пока что не уточняется.

Ясен Засурский возглавлял журфак МГУ с 1965 по 2007 год. Он был главным редактором журнала «Вестник Московского университета», президентом Общества выпускников факультета журналистики МГУ, а также председателем международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа. За свою карьеру удостоился множества орденов и почетных наград, был лауреатом премий правительства России в области печатных СМИ и лауреатом трех премий МГУ.

В 2003 году Засурский получил звание заслуженного профессора МГУ, а в 2018 – заслуженного журналиста России. Также имеет почетное звание «Легенда российской журналистики».

Заслуженный журналист России Ясен Засурский скончался на 92 году жизни.

Заслуженный журналист России Ясен Засурский скончался на 92 году жизни.

Фото: Иван МАКЕЕВ