В Хорватии из-за тропической жары объявили предпоследний уровень погодной опасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с тропической жарой практически на всей территории Хорватии объявлен оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственного гидрометеорологического института страны.

Как сообщили в институте, оранжевый уровень погодной опасности в основном объявлен в регионах Дубровника, Госпича, Осиека, Риеки и Книна, где максимальные температурные показатели составили примерно 35-36 градусов по Цельсию.

Уточняется, что в Сплитском регионе в южной части Хорватии температуры поднимаются до 35 градусов по Цельсию, а также вероятны гроза, ливни и ураганный ветер, что обусловило необходимость объявления красного (последнего) уровня погодной опасности.

В институте призвали жителей Хорватии проявлять осторожность, а также избегать пребывания на открытом солнце в дневные часы. Кроме того, граждан просят следовать рекомендациям врачей о необходимости ношения легкой одежды светлых тонов, а также отказаться от тяжелой пищи и употреблять больше жидкости.

Напомним, ранее жителей ряда регионов России предупредили об опасной погоде.