Жителей ряда регионов России предупредили об опасной погоде

Синоптик предупредил об опасной погоде в ряде регионов России Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об опасной погоде на юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре. Причиной этому будут холодные воздушные массы, которые идут через Урал и через Поволжье с севера.

- В большинстве северокавказских республик сильный дождь, гроза, град и подъем уровня воды горных рек. В Сибирском регионе, где очень часто меняется погода. Сейчас там прогнозируется в Томской области опасное явление — сильный дождь, гроза, ветер. В Новосибирской, Кемеровской, Алтайском крае ветер до 25 метров в секунду. Это опасный ветер. Это не просто ветер, сильный дождь, гроза и град, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он добавил, что 27-28 июля в Хакасии, в центре и на юге Красноярского края ожидаются сильные дождь, гроза, град и ветер. А жителей Урала, Томской, Омской, Новосибирской областей ожидает "по-настоящему холодная погода". Кроме того, на Амуре продолжается "экстремально опасный" подъем реки.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву снова вернется жаркая погода. По словам синоптика, ждать этого осталось совсем недолго. Рост температуры спровоцирует хорошо выраженный антициклон, который приближается к России. Он даст старт новому режиму циркуляции воздуха, в некоторых районах температура прогреется до +31 градуса. Весь конец июля днем температурный фон будет оставаться комфортным из-за низкой облачности, так как солнце прогревает воздух. В то же время ночью при отсутствии облаков воздух будет сильно охлаждаться.