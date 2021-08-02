Правительство выделит 8 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу Фото: REUTERS

Правительство выделит 8 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина заявил, что правительство продолжает поддерживать малый и средний бизнес. По его словам, многие предприниматели до сих пор находятся в сложном положении. Мишустин обратил внимание на то, что в ряде российских регионов сохраняются или вводятся новые ограничения для борьбы с коронавирусом, поэтому на поддержку предпринимателям в данный период необходимо направить дополнительные средства.

Мишустина уточнил, что заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика.

Кроме того, глава кабмина сообщил, что правительство выделит 10 млрд рублей в качестве вклада в уставный капитал Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, такой же объем средств планируется привлечь от частных инвесторов.