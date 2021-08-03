"Газпром" остановил закачку газа в подземные хранилища Европы

"Газпром" остановил закачку газа в европейские подземные хранилища Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Газпром" фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения начался в субботу, 31 июля, и завершился по итогам 2 августа.

Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe, 2 августа за газовые сутки сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже немного ушла в минус.

Также была остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии. Кроме того, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в Германии.

Ранее "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу на четвертый квартал текущего года. По данным венгерской торговой платформы RBP, всего по украинскому транзиту на данный период разместили дополнительные 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. Кроме того, российская госкорпорация не стала бронировать дополнительные ресурсы для транзита топлива по газопроводу Ямал - Европа на первые три квартала следующего года. На аукцион по данному направлению были выставлены твёрдые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки.