«Газпром» отказался от допмощностей для транзита через Украину на IV квартал 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу на четвертый квартал текущего года.

По данным венгерской торговой платформы RBP, всего по украинскому транзиту на данный период разместили дополнительные 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.

Кроме того, российская госкорпорация не стала бронировать дополнительные ресурсы для транзита топлива по газопроводу Ямал - Европа на первые три квартала следующего года. На аукцион по данному направлению были выставлены твёрдые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки.

Ранее в «Газпроме» заявили о готовности продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, но отметили, что данный вопрос должен решаться на рыночных условиях. Председатель правления и совета директоров корпорации Алексей Миллер сообщил, что компания готова увеличить объёмы поставок топлива через украинскую территорию на условиях наличия новых закупок на рыночных условиях и по рыночным ценам.