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Экономика2 августа 2021 15:01

«Газпром» отказался от допмощностей для транзита через Украину на IV квартал 2021

Госкорпорация также не стала бронировать дополнительные ресурсы для транзита топлива через Польшу
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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«Газпром» отказался от допмощностей для транзита через Украину на IV квартал 2021

«Газпром» отказался от допмощностей для транзита через Украину на IV квартал 2021

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу на четвертый квартал текущего года.

По данным венгерской торговой платформы RBP, всего по украинскому транзиту на данный период разместили дополнительные 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.

Кроме того, российская госкорпорация не стала бронировать дополнительные ресурсы для транзита топлива по газопроводу Ямал - Европа на первые три квартала следующего года. На аукцион по данному направлению были выставлены твёрдые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки.

Ранее в «Газпроме» заявили о готовности продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, но отметили, что данный вопрос должен решаться на рыночных условиях. Председатель правления и совета директоров корпорации Алексей Миллер сообщил, что компания готова увеличить объёмы поставок топлива через украинскую территорию на условиях наличия новых закупок на рыночных условиях и по рыночным ценам.