15 россиян, пострадавших при при аварии с автобусом в Турции, выписали из стационара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что 15 россиян, пострадавших при ДТП в Турции, выписали из стационара. Еще пятеро остаются в больницах.

- На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести, — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве уточнили, что еще трое россиян были прооперированы. Ведомство контролирует оказание медпомощи пострадавшим.

Как писал сайт kp.ru, авария с туристическим автобусом произошла в понедельник, 2 августа, на оживленной трассе D400 в Анталье. Автобус врезался в ограждение на одной из боковых развязок, перевернулся и вылетел на встречную полосу. Сообщалось, что в результате аварии погибли три россиянина. В момент аварии в салоне автобуса находилось 22 человека, в том числе 9 детей.