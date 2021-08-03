Пострадавшие в ДТП с автобусом в Турции россияне находятся в тяжелом состоянии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четверо из пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Турции находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Генеральном консульстве России в Анталье.

Пациенты были прооперированы и переведены в отделение реанимации, остальные пострадавшие россияне продолжают находиться под наблюдением врачей в турецких больницах, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, авария с туристическим автобусом произошла в понедельник, 2 августа, на оживленной трассе D400 в Анталье. Автобус врезался в ограждение на одной из боковых развязок, перевернулся и вылетел на встречную полосу. Сообщалось, что в ДТП погибли три россиянина. В момент аварии в салоне автобуса находилось 22 человека, в том числе 9 детей.

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя трагедию в эфире радио «Комсомольская правда», заявил, что инфраструктура бизнес-отдыха Турции полностью развалена.