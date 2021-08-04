Передвижение по Китаю вновь ограничено из-за новой волны коронавируса Фото: REUTERS

Власти Китая серьезно ограничили передвижение граждан по стране в связи с ростом темпов распространения коронавирусной инфекции

В минувший вторник, 3 августа, в Китай выявили 71 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем с января текущего года. Всего за последнюю неделю в стране зарегистрировали свыше 500 случаев заражения COVID-19 в 25 городах из 17 провинций, включая Пекин и Ухань.

Как передает «Синьхуа», власти материкового Китая, 31 провинции, призвали жителей не посещать регионы с умеренным или высоким риском заражения коронавирусом или же совсем не покидать свой регион проживания без крайней необходимости.

Власти прервали авиационное сообщение с городами Нанкин и Янчжоу. Кроме того, в Нанкине была приостановлена работа всех девяти автобусных станций для поездок дальнего направления, а в Янчжоу прекратили работу городских автобусных маршрутов.

В Пекине приостановили железнодорожное сообщение с Нанкином и Янчжоу, а также Чжэнчжоу и Чжанцзяцзе. В общей сложности было отменено 13 рейсов туда-обратно. 23 железнодорожных вокзала в Китае перестали продавать билеты в Пекин и обратно.