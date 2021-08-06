Польша предложила Турции помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент Польши Анджей Дуда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава готова помочь Анкаре в борьбе с охватившими южную часть Турции лесными пожарами и направить в эту страну команду польских спасателей.

«Я обратился к премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой о предоставлении поддержки Турции, которой требуются пожарные самолеты и вертолеты. Наши пожарные вскоре отправятся на место», - написал польский лидер на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 июля из-за сильной засухи и жары около курортного города Манавгат в турецкой провинции Анталья начался сильный лесной пожар. В следующие дни огонь также разгорелся и в других провинциях государства, в том числе на курортах. По последним данным, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали свыше 850 человек.