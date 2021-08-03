В Турции локализовали почти все лесные пожары Фото: REUTERS

Турецкие пожарные и специалисты профильных служб взяли под контроль почти все лесные пожары, бушевавшие последнюю неделю на территории страны. Об этом во вторник, 3 августа, заявила пресс-служба администрации президента Турции.

«Из 154 лесных пожаров, произошедших в нашей стране в последние шесть суток, наша страна в результате мобилизации усилий взяла под контроль 146", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации турецкого лидера в Twitter.

Такие данные турецкие власти приводят по состоянию на 15:30 вторников, 3 августа. На сегодняшний день пожары все еще продолжаются около Мармариса и Бордрума в провинции Мугла, а также в лесах Аланьи и Манавгата в провинции Анталья и в провинции Адана. Тем не менее опасности для жилых районов и туристических объектов уже нет.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и лидеров других стран за помощь в борьбе с лесными пожарами в Турции.

Напомним, в результате лесных пожаров в Турции погибли не менее восьми человек. В Манавгате пострадали 507 человек, из которых 497 уже выписаны из больниц. Еще 203 человека пострадали в Мармарисе и Бодруме. Террористическая организация «Дети огня» призналась в поджогах лесов. Турецкий лидер заявил, что виновные в массовых пожарах вблизи турецких курортов будут наказаны.