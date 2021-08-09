Кулеба сравнил вступление Украины в НАТО с копанием туннеля под водой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос вступления Украины в состав НАТО можно сравнить с "двусторонним копанием туннеля". Об этом он заявил во время выступления на телеканале "Украина 24".

- Это дорога с двусторонним движением. Это как копать туннель под водой - с обеих сторон начинают копать, и в определенной точке встречаются. Иногда наши партнеры больше хотят, как это было в 2013 году, когда они хотели Соглашение об ассоциации подписать, а президент Янукович тогдашний отказался. Иногда мы больше хотим, набрасывает им каких-либо дополнительных идей, проектов, амбиций, они сдержанно на них реагируют, - объяснил свою позицию руководитель дипведомтсва.