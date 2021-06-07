Зеленский: Вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать немедленно

Зеленский хочет решить вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать немедленно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать немедленно.

Украинского лидера беспокоит, что уже на следующей неделе в Брюсселе состоится саммит лидеров стран НАТО без участия Украины.

"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно", - заявил Зеленский в интервью порталу Axios.

Он подчеркнул, что именно сейчас Украине нужна помощь так как на кону независимость страны.

Зеленский выразил мнение, что со временем у Украины получится вступить в НАТО, но сам же он отметил, что украинцы все меньше в это верят.

Напомним, что ранее НАТО сделало Украину партнером с расширенными возможностями. Однако Альянс пока не готов принять Украину в свои ряды. Эксперты считают, что сможет вступить в НАТО в ближайшие 20 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно выступал за вступление Украины в Альянс, но результата пока не последовало.