Молдавия отозвала посла в РФ Владимира Головатюка
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Молдавия отозвала посла в России Владимира Головатюка.
Предложение об отзыве дипломата было одобрено правительством страны, сообщила на заседании кабинета министров Молдавии премьер республики Наталья Гаврилица.
Как писал сайт kp.ru, в конце июля 2021 Головатюка после обвинений в домогательстве вызвали в Кишинев для консультаций, которые касаются работы дипломатического представительства. Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэл Водэ сообщил, чточто отзыв посла не касается отношений между двумя государствами.
Головатюк был назначен на должность посла в 2020 году. Его предшественник на должности посла Андрей Негуца был отозван на фоне скандала вокруг попытки контрабанды партии анаболиков.