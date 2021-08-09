Молдавия отозвала посла в РФ Владимира Головатюка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавия отозвала посла в России Владимира Головатюка.

Предложение об отзыве дипломата было одобрено правительством страны, сообщила на заседании кабинета министров Молдавии премьер республики Наталья Гаврилица.

Как писал сайт kp.ru, в конце июля 2021 Головатюка после обвинений в домогательстве вызвали в Кишинев для консультаций, которые касаются работы дипломатического представительства. Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэл Водэ сообщил, чточто отзыв посла не касается отношений между двумя государствами.

Головатюк был назначен на должность посла в 2020 году. Его предшественник на должности посла Андрей Негуца был отозван на фоне скандала вокруг попытки контрабанды партии анаболиков.