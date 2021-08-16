ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений в 17 регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГИБДД и Росгвардия начали использовать дроны для выявления нарушений правил дорожного движения и для обеспечения безопасности на дорогах в 17 российских регионах. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил в пресс-центра министерства внутренних дел РФ.

Сообщается, что такая технология в настоящее время используется в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и российской столице.

- После анализа аварийности создается список аварийно-опасных участков дорог, учитывается отсутствие там видеофиксации нарушений. Применение дроном наиболее целесообразно для выявления правонарушений, связанных с выездом на «встречку» и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации. Данные с беспилотников сразу передаются им, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

После получения информации с дрона наряд ДПС принимает меры по привлечению к ответственности нарушителя, исходя из характера правонарушения.

Напомним, что с 1 сентября текущего года жители России могут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг.