Россияне смогут обжаловать штрафы ГИБДД через Госуслуги с 1 сентября 2021 года

Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД через Госуслуги с 1 сентября 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 сентября 2021 года российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде.

Сейчас водители могут опротестовать штраф двумя способами: придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию. С сентября они смогут сделать это через портал госуслуг. Такая возможность появилась после изменений в Кодексе административных правонарушений.

Ранее также можно было обжаловать штраф в электронном виде, однако ГИБДД не была обязана рассматривать такие обращения, поэтому иногда игнорировала их.

С сентября россияне смогут изложить обстоятельства произошедшего в обращении, а также привести аргументы, почему штраф является неправильным. В сообщении можно будет прикрепить доказательства — документы, фото и видео.

Напомним, с 22 августа 2021 вступает в силу закон, по которому при покупке ОСАГО с автовладельцев больше не будут требовать диагностическую карту. Это не означает, что техосмотр вообще отменяется. Штраф за езду без диагностической карты, которая подтверждает успешное прохождение техосмотра, остается: 500 (при первом нарушении) — 800 рублей.