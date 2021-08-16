Россия установила контакты с новыми властями Афганистана Фото: REUTERS

Россия установила рабочие контакты с новыми представителями новой власти Афганистана, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», – сказано на сайте ведомства.

В российском МИД отметили, что власть в Афганистане перешла к движению «Талибан»* при полном отсутствии сопротивления со стороны армии страны, подготовленной Соединенными Штатами и их союзниками. Как сообщило ведомство, обстановка в Афганистане в целом стабилизируется, талибы* начали наводить общественный порядок и гарантировали безопасность местным жителям и иностранным посольствам.

Напомним, во вторник, 17 августа, российский посол в Афганистане встретится с представителем движения «Талибан»*, чтобы обсудить вопросы безопасности российской дипмиссии.

Как писал сайт kp.ru, МИД РФ допустил исключение талибов* из списка террористов после соответствующей резолюции ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России