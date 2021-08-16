МИД РФ допустил исключение талибов* из списка террористов после резолюции ООН Фото: EAST NEWS

Россия может исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных террористических организаций только если Совет безопасности ООН примет соответствующую резолюцию, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

«Только сначала резолюция Совета безопасности, которая примет такое решение, а дальше уже технический момент», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как считает Кабулов, международное сообщество будет внимательно наблюдать за действиями талибов*. Не исключено, что Совбез ООН выпустит резолюцию касаемо «Талибана»*, если боевики будут соблюдать фундаментальные права человека, отметил он.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что внесение талибов* в список запрещенных организаций было заслуженным, так как была принята резолюция Совбеза ООН.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия пока не рассматривает исключение «Талибана»* из списка запрещенных в РФ террористических организаций. По словам Кабулова, признание Москвой режима талибов* в Афганистане будет зависеть от того, насколько ответственно организация будет управлять страной.

*Запрещенная в России террористическая организация