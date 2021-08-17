Максим Галкин стал лицом новой рекламной кампании Банка Уралсиб

Банк Уралсиб запустил новую рекламную кампанию, лицом которой стал популярный телеведущий и шоумен Максим Галкин. Кампания пройдет на федеральном телевидении и радиостанциях, кабельных и спутниковых каналах, также будут задействованы ключевые медийные интернет-площадки и наружная реклама.

В 2021 году на телеэкраны страны выйдут первые три ролика, посвященные карте «Прибыль», кредитам наличными и продуктам для малого бизнеса. Съемки продолжатся и в следующем году.

«Запуская новую рекламную кампанию, мы ставим задачу поднять уровень знания бренда, омолодить аудиторию и сформировать образ технологичного и современного банка. Также перед кампанией стоят и бизнес-задачи, связанные с ростом количества заявок на продукты и количество новых клиентов», – рассказал старший вице-президент, руководитель Департамента маркетинга Банка Уралсиб Вадим Юрко.