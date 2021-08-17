Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году Фото: REUTERS

Известного американского певца Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в 1965 году. Об этом во вторник, 17 августа, пишет издание Variety, ссылаясь на соответствующий судебный иск.

Иск в минувшую пятницу подала жительница США. Женщина заявила, что исполнительно неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в 1965 году, когда ей было 12 лет. При этом она утверждает, что Боб Дилан давал ей наркотические препараты и алкоголь, прежде чем изнасиловать. В иске в суд также указывается, что певец якобы угрожал своей жертве расправой. Самому Бобу Дилану на тот момент было 24 года.

Официальный представитель культового музыканта отверг подобные обвинения.

- Заявление 56-летней давности не соответствует действительности и будет нами активно опровергаться, - подчеркнул он в ходе беседы с журналистами.

Боб Дилан - культовый музыкант, автор песен, актер, художник, писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе.