Москвичей зовут на фотосессию на бегу

На природных территориях «Кузьминки-Люблино» в столице состоится необычная акция - фото на бегу или фотоплоггинг. Все желающие в возрасте от 6 лет и старше смогут пробежать по заданному маршруту, сделать по пути уборку и красивые фото.

- Плоггинг – это легкоатлетический забег, во время которого участники собирают мусор и бытовые отходы на трассе и около нее, - объяснили в Мосприроде. - Этот популярный фитнес-тренд, который объединяет упражнения с экологией, появился в Швеции. Plogging – шведское слово, получившееся в результате объединения двух понятий «подцепить» и «бежать», когда человек бегает и убирает мусор. То есть, вы делаете что-то хорошее и для себя, и для окружающей среды в одно и то же время.

Специалисты Мосприроды предлагают добавить к этому еще и творчество. Бегуны смогут соревноваться в фотоконкурсе. За дистанцию нужно сделать как можно больше необычных снимков в любых ракурсах (макро, пейзаж и др.). Затем выложить в соцсети фотографии с изображением зверей и птиц, земноводных и пресмыкающихся, например, черепах, растений, живописные пейзажи. В природно-историческом парке встречаются около 10 видов млекопитающих, среди них - белка, заяц, ёж, крот, ласка, мышевидные грызуны. Богат парк и птицами. Среди них есть и редкие виды, занесенные в Красную книгу Москвы - длиннохвостая синица (ополовник), ворон, жулан, речной сверчок, пустельга, ушастая сова, ястреб тетеревятник.

Во время и после забега в соцсетях можно публиковать и фото самих участников акции. На финише всем вручат памятные сувениры от Мосприроды.

Фото принимаются до конца дня 25 августа через социальную сеть Instagram с хештегами #Мосприрода#фотокросскузьминки2021 #фотонабегукузьминки. Участник должен быть подписан на официальную страницу ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды в социальной сети Instagram - @mospriroda. Победителем станет тот, у кого фото или пост наберет наибольшее количество лайков. Ему вручат приз. Итоги объявят в сентябре 2021 года на сайте Мосприроды mospriroda.ru.

Участие в фотоплоггинге бесплатное. Всё необходимое для сбора мусора выдадут на старте. Во время акции будут соблюдаться все санитарные правила.

Когда: в среду, 25 августа. Старт - в 11.00.

Где: сбор - ЮВАО, ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1. Экозабег на природной территории пройдет по берегу Верхнего Кузьминского пруда.

Как добраться: от м. «Рязанский проспект» (последний вагон из центра), автобус № 29 (по будням), № 29к (по выходным), маршрутное такси № 429 до остановки «Музей Паустовского», далее пешком. Или автобус № Вкр и № 725 (а также, по выходным, № 29) до остановки «Ветеринарная Академия», далее пешком;

от м. «Кузьминки» (первый вагон из центра), троллейбусы №№ 38, 38к и 27 (от остановки «Кинотеатр Высота»), маршрутное такси № 471 до остановки «Ветеринарная академия», далее пешком.

Телефон для справок: 8-495-377-35-93.