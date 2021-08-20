Путин об операции в Афганистане: Успешной ее назвать нельзя

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Успешной операцию в Афганистане назвать нельзя. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле в пятницу, 20 августа.

«Мы были заинтересованы в том, чтобы ситуация в Афганистане была стабильной. У многих политиков на Западе приходит осознание того, что нельзя навязывать извне стандарты политической жизни, не смотря на их особенности», - заявил российский лидер.

Путин призвал других партнеров, США и европейские страны, «сделать все, чтобы объединить усилия с целью нормализации ситуации» в Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей речи российский лидер также указал на необходимость исходить из реалий, что движение «Талибан»* пришел к власти в Афганистане для того, чтобы не допустить развала этой республики.

*Запрещенная в России террористическая организация