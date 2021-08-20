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Политика20 августа 2021 17:33

Путин: нужно исходить из реалий, что Талибан* пришел к власти в Афганистане

Российский лидер указал на то, что такой подход поможет не допустить развала этой республики
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин.

Владимир Путин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необходимо исходить из реалий, что движение «Талибан»* пришел к власти в Афганистане для того, чтобы не допустить развала этой республики. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили приоритетное значение. "Талибан" контролирует ситуацию в стране и это - реалии, но не допускать развала государства. Мы Афганистан знаем, хорошо, убедились, как эта страна устроена и как контрпродуктивно навязывать ей нормы», - заявил российский лидер.

Глава государства выразил надежду, что обстановка в стране должна отслеживаться международным сообществом в координации с Совбезом ООН.

Напомним, днем ранее, 19 августа, появилась информация, что талибы* начали поиск афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО. Как уточнялось, у представителей движения может быть список с адресами граждан, которые сотрудничали с иностранными силами, а после захвата Афганистана у них есть военная техника и оружие, которые в свое время были поставлены для правительственной армии республики.

*Запрещенная в России террористическая организация

Путин: нужно исходить из реалий, что Талибан* пришел к власти в Афганистане