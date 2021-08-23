В России к 2024 году планируют выпустить 25 тысяч отечественных электромобилей

Ё-мобиль проходит испытание Фото: Сергей ГАПОН

К 2024 году в России появится не менее 25 тысяч электромобилей и откроется более 9 тысяч зарядных станций для них. О соответствующих планах заявили в правительстве.

Планы по количеству электромобилей и зарядных станций были зафиксированы в Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. Также в документе сформулированы первоочередные задачи для новой отрасли, среди которых - развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.

Также в России будет прорабатываться регуляторная среда для пользования электромобилями - законодателям предстоит актуализировать ряд технических регламентов и документов в сфере стандартизации. Если все пойдет по плану, к 2030 году производство электромобилей должно составить 10% от общего объема производства транспортных средств в стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, формирование собственной индустрии электрокаров позволит создать 40 тысяч рабочих мест. Также она даст толчок развитию современной и комфортной городской среды.