Силуанов заявил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военным направят полтриллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим правительство России направит порядка 500 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей…Средства будут взяты из тех доходов, которые мы получаем в текущем году", - сказал он в эфире телеканала», – сказал глава Минфина.

Также Силуанов сообщил, что дополнительные доходы бюджета России в 2021 году составят около 1,6 – 1,7 триллиона рублей.

Как писал сайт kp.ru, глава государства объявил о введении двух новых единовременных выплат: военнослужащим по 15 и пенсионерам по 10 тысяч рублей.

В Госдуме сообщили, что выплаты пенсионерам и военным обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета. В Кремле заявляли, что эти выплаты не приведут к увеличению налогов в России.