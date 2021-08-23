В Госдуме сообщили, что выплаты пенсионерам и военным обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единовременные выплаты военнослужащим и пенсионерам, анонсированные ранее президентом России Владимиром Путиным, будут обеспечены за счет дополнительных доходов бюджета. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Анонсированные президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета», - заявил депутат.

Макаров отметил, что в первую очередь речь идет о пенсионерах, которые «наибольшим образом пострадал от кризиса». Как подчеркнул депутат, повышение цен на продукты и всего необходимого в повседневной жизни сильнее всего повлияло на малообеспеченных. «Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери», - уточнил он.

По его словам, на данном этапе необходимо все «детально просчитать», чтобы «ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт». «Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», - добавил глава комитета Госдумы.

Напомним, на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа, российский лидер заявил о необходимости разово выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, а также предложил по итогам этого года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей. Как писал сайт kp.ru, в Кремле сообщили, что эти выплаты не приведут к увеличению налогов в России.