В России с 2017 года изъяли почти 300 тысяч "серых" сим-карт

В России с 2017 года было изъято около 300 тысяч незаконных сим-карт, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отмечают, что закон, обязывающий все ИП и юридических лиц внести в реестр данные о пользователях всех корпоративных сим-карт, в будущем поможет еще больше обелить рынок от "серых" симок. Контроль данных и блокировку номеров в случае нарушений будет проводить Роскомнадзор.

Что касается операторов сотовой связи, то им необходимо самостоятельно проверять достоверность данных абонентов, однако компании зачастую пренебрегают этими требованиями. В результате злоумышленники могут анонимно совершать телефонное мошенничество или даже терроризм, пишут "Известия".