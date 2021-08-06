Мошенники научились красть деньги, зная только номер телефона жертвы Фото: REUTERS

Мошенники начали использовать дубликаты сим-карт своих жертв для того, чтобы получить возможность списывать деньги через банковское приложение. Об этом рассказал обозреватель международного разработчика антивирусных решений ESET Станислав Жураковский.

«В сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений», - рассказал эксперт ESET.

Жураковский поясняет, что для банков совершаемые таким способом операции не являются мошенничеством, поскольку злоумышленники придумали способ совершать двухфакторные авторизации с дубликата сим-карты. «Если перевели деньги с помощью вашей сим-карты, значит это сделали вы», - уточнил специалист.

По его словам, чаще всего жертвами такого вида мошенничества становятся предприниматели, которые ведут свой бизнес в сети. Злоумышленники связываются с бизнесменами, пытаясь узнать номер телефона. Часто они представляются девушками, пытаясь начать переписку в WhatsApp, где виден номер мобильного телефона.

Позже мошенники делают поддельные доверенности на получение дубликата сим-карты. Когда та готова, злоумышленники обращаются в банк и просят восстановить пароль от мобильного приложения, после чего переводят все средства на другой счет.

Чтобы предотвратить таких манипуляций со своими счетами, специалисты советуют выпустить второй виртуальный номер через приложение мобильного оператора, привязав его к основному. Таким образом злоумышленникам будет сложнее узнать, к какому из номеров привязан счет.

Кроме того, рекомендуют сменить смс-авторизацию в банке на пуш-уведомления в приложении, и оформить «запрет передоверенности» в офисе оператора, а переписку с незнакомыми лицами лучше не вести с личного номера.

Эксперты также отмечают, что этот вид мошенничества набирает популярность не только в России. Так в Великобритании в феврале задержали восемь человек, которые перевыпускали сим-карты американских знаменитостей.