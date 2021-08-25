видео задержания 31 участника террористической организации опубликовала ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появилось оперативное видео спецоперации Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае по поимке 31 участника межрегиональной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, запрещенной на территории России.

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ, которые врываются в дома подозреваемых. У них участников террористической организации изымают сим-карты, средства связи, другие носители информации и банковские карты, а также запрещенную религиозную литературу.

Как писал сайт kp.ru, по данным правоохранительных органов, члены ячейки осуществляли вербовку, а также переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали находящихся в Сирии участников террористической организации. Кроме того, они призывали к противоправной деятельности террористического характера.

* Запрещенная в России террористическая организация