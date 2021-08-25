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Общество25 августа 2021 11:25

Видео задержания 31 участника террористической организации опубликовала ФСБ

Спецоперация прошла в четырех регионах страны
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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видео задержания 31 участника террористической организации опубликовала ФСБ

видео задержания 31 участника террористической организации опубликовала ФСБ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появилось оперативное видео спецоперации Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае по поимке 31 участника межрегиональной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, запрещенной на территории России.

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ, которые врываются в дома подозреваемых. У них участников террористической организации изымают сим-карты, средства связи, другие носители информации и банковские карты, а также запрещенную религиозную литературу.

Как писал сайт kp.ru, по данным правоохранительных органов, члены ячейки осуществляли вербовку, а также переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали находящихся в Сирии участников террористической организации. Кроме того, они призывали к противоправной деятельности террористического характера.

* Запрещенная в России террористическая организация

ФСБ публикует видео спецоперации против ячеек террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещённой в России