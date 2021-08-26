Экоцентр «Цветоводство» Мосприроды посетили более 65 тысяч человек

За шесть месяцев 2021 года эколого-просветительский центр «Цветоводство» посетили более 65 тысяч человек. Об этом заявил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Экоцентр работает на базе павильона №29 «Цветоводство и озеленение» на ВДНХ. Этой осенью, 5 сентября, он отпразднует полгода со дня открытия после капитального ремонта. Для посетителей экоцентра, где представлены уникальные сведения о природе Москвы и России, проводятся бесплатные экскурсии.

«Павильон был открыт в начале марта 2021 года. За первые полгода работы его посетило свыше 65 тысяч человек, а это значит, что павильон полюбился москвичам, и они посещают его с удовольствием, - рассказал Антон Кульбачевский. - Сейчас в павильоне проходят очные мероприятия для взрослых и детей: ландшафтные фестивали, лекции, семинары, экскурсии, выставки, экскурсии, творческие вечера, концерты и мастер-классы в области экологии, цветоводства, озеленения и формирования комфортной городской среды. В ближайшие полгода экоцентр планирует расширить программу мероприятий».

В экоцентре уже идет подготовка большой совместной программы с Главным Ботаническим садом имени Цицина.

«В нее войдут лекции и мастер-классы для профессионалов и любителей на темы растениеводства и ландшафтного дизайна, - уточнили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. - Старт программы намечен на осень 2021 года».

Как отметили в Департаменте, сейчас одна из значимых задач экоцентра – развитие социальных программ на базе павильона. Для этого готовятся две программы - «Садоводство для души» для людей пенсионного возраста, а также программа «Удивительный разум» для детей с РАС.

Зимой в павильоне пройдет большой фестиваль «Рождественские встречи» с циклом мастер-классов для детей и взрослых по созданию новогоднего декора и сувениров, лекциями на тему особенностей многолетних растений, создания зимних садов и правильном уходе за ними, с развлекательной праздничной программой. Кроме того, планируется выставка «Цвет Рождества» с «Оранжереей Деда Мороза» и программой к Новому году и Рождеству.

Экоцентр будет проводить тематические фестивали не только на базе павильона «Цветоводство и озеленение», но и на других площадках, а также в совместных мероприятиях ВДНХ и его резидентов.

Кроме этого, изменится интерактивная часть павильона. В нее добавят новые научно-познавательные фильмы на тему жизни растений, насекомых, сохранения природы и правильных экопривычек. В планах - возрождение Клуба цветоводов, который когда-то находился в павильоне «Цветоводство и озеленение». В экоцентре появится практико-ориентированная образовательная площадка для трудоустройства молодёжи с инвалидностью по профессиям садово-паркового искусства, садоводства, флористики, вертикального озеленения и ландшафтного дизайна.