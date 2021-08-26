ФАС заподозрила производителей арматуры в картельном сговоре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральная антимонопольная служба России проводит антикартельные проверки производителей арматуры.

«В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру», – сообщается на сайте ФАС.

В картельном сговоре заподозрены НЛМК, «Новосталь-М», «Тулачермет-Сталь» и ООО УК «ПМХ». Как сказано в сообщении ведомства, в качестве одной из причин роста цен на арматуру компании указывали увеличение индикаторов цен на зарубежных рынках. При этом ФАС фиксировала рост цены на внутреннем рынке во время снижения внешних индикаторов.

В случае выявления нарушений в отношении вышеуказанных производителей будет возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства, отмечает ведомство.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 в Нижнем Новгороде раскрыли картельный сговор дорожных компаний на 1 миллиард рублей.

Напомним, ранее ФАС начала антикартельные проверки крупнейших супермаркетов