Бывший депутат Рады заявил, что Меркель выдвинула Зеленскому ультиматум по Донбассу Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу, который до этого «согласовала» с президентами России и США. Об этом в субботу, 28 августа, заявил бывший депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев.

Политик отметил, что именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Соединенные Штаты.

- Встреча пройдет, только если Зеленский примет ультиматум от Меркель. Есть консолидированное решение по Украине, которое обусловлено невыполнением Киевом обязательств по урегулированию конфликта на Донбассе. Если у Зеленского будут какие-то альтернативные варианты — встреча не состоится, - сказал Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Экс-депутат напомнил, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров государств «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

Как писал сайт kp.ru, накануне член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал итоги переговоров канцлера Германии с украинским президентом, заявив, что «Меркель потрепала Зеленского по щечке».