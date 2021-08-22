«Меркель потрепала Зеленского по щечке»: эксперт прокомментировал итоги переговоров канцлера Германии с украинским президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 августа, на несколько часов заглянула в Киев Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 августа, на несколько часов заглянула в Киев после того, как в пятницу, 20 августа, провела детальные переговоры в Москве с Владимиром Путиным.

После не слишком продолжительной встречи с Владимиром Зеленским немецкий лидер на совместной с украинским коллегой пресс-конференции была предельно сдержанна. И, в отличии от него, никаких громких заявлений, а, тем более, обещаний делать явно не собиралась.

Меркель подчеркнула, что «Северному потоку-2» - быть, как быть и нормандскому формату, и минским договоренностям — в общем подтвердила то, что было заявлено после пятничной встречи с российским лидером в Москве.

За комментариями kp.ru обратилась к члену Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдану Безпалько.

Политолог Богдан Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Богдан Анатольевич, Меркель выступила за проведение встречи в нормандском формате — но не отреагировала на заявление Зеленского, что Германия вместе с Францией должна в этом формате давить на Россию.

- Как я понимаю, Меркель собирается все-таки принуждать Украину к выполнению минских соглашений - в нормандском формате. А на заявления украинской стороны вообще и Зеленского в частности она просто не обращает внимания. Украинская сторона старается придать свой смысл заявлениям канцлера. Но для Меркель это, в общем, все-равно. Она сказала то, что хотела сказать.

Если обращать внимание на каждый украинский чих — это нужно держать специальную пресс-службу,

- Зеленский в который раз заявил, что СП-2 это «российское оружие», Меркель же сказала, что понимает опасения Киева, но через 25 лет зависимость Европы от газа сильно снизится - и Киеву к этому надо быть готовым.

- Прозвучало очень мягкое предупреждение — не заигрывайтесь. Ну это как ребенку объясняют, что надо сначала окончить школу, вуз, получить профессию. Потом ты начнешь зарабатывать - и твой голос начнет значить хоть что-нибудь. Да, через 25 лет ваши мечты о том, что газовая гегемония России закончится, могут оказаться хоть сколько-нибудь адекватными. Но слова Меркель можно пронимать и так, что не будет никому нужен в Европе и газовый транзит через Украину. Канцлер человек умный и спокойный. И пытается нивелировать заявления украинской стороны.

- Меркель не осталась ни на «Крымскую платформу», ни на празднования 30-летия независимости — так подчеркнула, что не считает это достаточным важным для Германии?

- Никаких жестов в сторону Украины канцлер делать и не собиралась. Меркель не хочет быть причастна к этой фронде, к клоунаде под названием «Крымская платформа». Она учитывает интересы России. Высказала некую поддержку Киеву, потрепала по щечке, но участвовать в акциях Зеленского не собирается.

- Она не просто по щеке потрепала — пощечину отвесила, пообщавшись сначала с Путиным, перед прилетом в Киев?

- В Киеве прекрасно понимают, что все главное, в том числе по ним, было проговорено накануне в Москве. Украинская политика превратилась в сплошные пиар-акции. Когда заявляют что-то, только чтобы воздух сотрясти. Получить какое-то одобрение. Какие-то бонусы в виде каких-то обещаний. Адекватной политики нет -слышим только лозунги.

- И в Киеве прекрасно понимают, что они — на обочине процессов?

- Они понимают, что тот факт, что Меркель сначала поехала к Путину, где она, в том числе, и Украину обсуждала, должен был всю «политическую элиту» Украины сильно напрячь. И они видят, что именно в Москве - до Киева - Меркель с Путиным среди других обсудили и проблемы, слишком важные для Киева. Скажем прямо, канцлер просто не могла не проговорить острые вопросы российско-украинских отношений именно в Москве. А то, что заявили после переговоров Путин и Меркель - это же открытая демонстрация двух лидеров, что для нас неприемлемо несоблюдение минских соглашений. Ну и тут же Меркель предлагает собраться в нормандском формате. Это ведь все — об одном и том же...