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Политика29 августа 2021 13:19

Бастрыкин поручил проверить рассекреченные казни мирных жителей в годы Великой Отечественной войны

Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку рассекреченных казней мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, накануне появилось сообщение, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями мирных жителей на оккупированной захватчиками орловской земле во времена Великой Отечественной войне. Как сообщал РИА Новости со ссылкой на документы, каратели не щадили даже грудных детей.