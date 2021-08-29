ФСБ рассекретила имена украинцев, устроивших массовые казни во время Великой Отечественной войны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями мирных жителей на оккупированной захватчиками орловской земле во времена Великой Отечественной войне.

Как передает РИА Новости со ссылкой на документы, каратели не щадили даже грудных детей.

В рассекреченных документах представлены протоколы допросов Александра Родина, который служил в карательном отряде под названием «Украинская компания», созданного по указанию генерала Ганса Шлеммера. Отряд численностью около 50 человек называли «бригадой смерти», которая казнила 170 мирных жителей в годы ВОВ, в том числе стариков и детей.

Отряд был разделён на четыре взвода, в каждом из которых было по 12 человек. Командиром всего отряда был бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман. На допросах Родин назвал имена карателей из числа командного состава.

Первым взводом руководил Иван Баюров, руководством второго занимался Иван Зеркаль, а третьим - Алексей Пересыпкин. Все они являлись выходцами с Украины. Командиры отделений - Василий Шатаев, Василий Оськин, Семён Ильян.

Баюров руководил расстрелами жителей деревень Знаменского района, в ходе которых он ликвидировал восемь девушек и женщин, но через какое-то время был и сам расстрелян гитлеровцами. Сам же Родин убил семь человек, после чего служил солдатом на стороне гитлеровцев, а позже был приговорён к смертной казни через повешение по обвинению в измене Родине.