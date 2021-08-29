Тайип Эрдоган сообщил, что армия Турции получила новейший беспилотник Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что армия республики получила новейший беспилотник Bayraktar Akinci.

- Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии, — сказал турецкий лидер на церемонии передачи БПЛА.

Эрдоган отметил, что Турция намерена стать лидером в сфере производства беспилотников.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта», который входит в Ростех, Александр Михеев сообщил, что новый контракт с Анкарой на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время. Как отметил Михеев, определенные успехи были достигнуты во время проведения выставки вооружений IDEF 2021, которая состоялась в Турции в августе.