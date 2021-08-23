"Рособоронэкспорт": новый контракт с Турцией на С-400 подпишут в ближайшее время. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Новый контракт с Анкарой на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта», который входит в Ростех, Александр Михеев.

«Консультации продолжаются, на завершающем этапе. Приступим с партнерами к оформлению контракта в ближайшее время», - заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Как отметил Михеев, определенные успехи были достигнуты во время проведения выставки вооружений IDEF 2021, которая состоялась в Турции в августе. «Успешно прошла выставка, наша делегация привезла неплохую запросную программу», - заявил он.

Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400, которые вызвали кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля прошлого года. Вашингтон потребовал отказаться от этой закупки и приобрести американские комплексы Patriot, пригрозив санкциями или отменой продажи Анкаре истребителей F-35. Турецкая сторона на уступки идти не стала, продолжив переговоры с Россией о дополнительной партии С-400.