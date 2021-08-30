В канадском Торонто неизвестный открыл стрельбу в ТЦ

Полиция Торонто задержала стрелявшего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 29 августа, неизвестный вооруженный мужчина открыл стрельбу в одном из крупных торговых центров (ТЦ) в канадском городе Торонто (провинция Онтарио), передает телеканал CBC.

По его данным, сотрудники городской полиции уже задержали стрелявшего, его личность выясняется. Торговый центр оцеплен стражами порядка, в здание пока никого не пускают. Сообщений о возможных жертвах или пострадавших не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июня в городе Лондон той же канадской провинции Онтарио 20-летний водитель автомобиля намеренно сбил семью мусульман из пяти человек. Четыре человека погибли: один умер на месте ДТП, трое скончались в больнице. В живых остался лишь девятилетний ребенок, получивший серьезные травмы. В городе тогда объявили трехдневный траур.