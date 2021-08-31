Доказанно снижает смертность в пять раз! Российский препарат показал отличные результаты в лечении ковида

Фото: Shutterstock

Согласно полученным результатам клинических исследований противовирусного препарата «Нобазит», проведенных с участием пациентов, препарат в пять раз снижает смертность и вдвое сокращает частоту развития дыхательной недостаточности по сравнению с существующей терапией, сообщает сайт производителя. Также врачи отмечают, что «Нобазит» быстрее убирает общую слабость и ускоряет выздоровление пациентов по сравнению со стандартным лечением.

Технология лекарственного препарата разработана в 2015 году «Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко» по заказу военных медиков. В дальнейшем патент на использование изобретения и регистрации лекарства был передан ОАО «Авексима». Субстанция препарата производится в России на мощностях Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН (ИПХЭТ СО РАН).

В 2020 году препарат «Нобазит» был включен во временные рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19».

Документы с результатами клинических исследований по оценке эффективности и безопасности препарата в лечении госпитализированных больных с инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19), в настоящий момент поданы в Министерство здравоохранения РФ для внесения соответствующих изменений в инструкцию по применению.

Клиническое исследование проходило на базе 22 крупных российских медицинских центров, среди которых Первый МГМУ им. Сеченова, НИИ им. Склифосовского, ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ, Городская Мариинская больница в Санкт-Петербурге. В исследовании принимали участие 260 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Информация об исследовании размещена на портале Реестра разрешенных клинических исследований Государственного реестра лекарственных средств.