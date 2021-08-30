В России зафиксировано рекордное за восемь лет количество коррупционных преступлений

Размер ущерба от преступлений коррупционной направленности увеличился до 39,4 миллиарда рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2021 году в России было зафиксировано рекордное за восемь лет количество выявленных коррупционных преступлений - 24,5 тысячи. Относительно прошлого года их число выросло на 16,5%, заявляют в Генпрокуратуре РФ.

По данным ведомства, около половины преступлений (12,1 тысячи) - это взяточничество. В каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей. В целом же к августу размер ущерба от преступлений коррупционной направленности увеличился до 39,4 миллиарда рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Также, отмечают в Генпрокуратуре, в России продолжается тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности. За семь месяцев 2021 года их число, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросло почти на семь тысяч, превысив 78 тысяч случаев. Материальный ущерб от них составил, предварительно, 171,8 миллиарда рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Генпрокуратура России утвердила и направила в суд уголовное дело в отношении 12 уголовных авторитетов. Согласно статей закона "участие в преступном сообществе, руководство его структурными подразделениями" и "вымогательство" они должны находится в длительном заключении.