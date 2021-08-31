Политолог Михеев назвал "кашей и бредом" слова Зеленского о "грязном российском газе" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Сергей Михеев оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о "грязном газе" из России.

По его мнению, такие высказывания украинского лидера противоречит его же просьбам сохранить транзит в ЕС через территорию его государства. Также он отметил, что слова о "грязном газе" можно расценивать как бред.

- (Зеленский) обсуждает газопровод "Северный поток - 2" с США и немецкой стороной, обсуждает сохранение транзита, одновременно Зеленский заявляет, что российский газ – самый грязный газ в мире. Во-первых, от того, что от него много выбросов метана, а во-вторых, потому что там кремлевская пропаганда.... Это полная бредятина.... Если это самый грязный газ в мире – зачем тебе транзит? - сказал Михеев в эфире YouTube канала "Соловьев Live".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире". В частности он обвинил Россию в использовании углеводорода в своих личных целях, в том числе в шантаже и манипуляциях.