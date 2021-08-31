Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире

Президент отметил, что Украина и другие страны Европы могут столкнуться с рядом проблем из-за газопровода “Северный поток - 2”. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ “самым грязным в мире”. В Россию обвинил в использовании углеводорода в своих личных целях.

“Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций”, - заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина и другие страны Европы могут столкнуться с рядом проблем из-за газопровода “Северный поток - 2”. В связи с этим Зеленский подчеркнул важность создания эффективных мер, чтобы Россия “не использовала газ в качестве оружия”.

Как сообщается на сайте главы Украины, стороны также подробно обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям, а также “зеленой” трансформации.

“Мы сознательно выбрали путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли”, – сказал Зеленский.

Как ранее писал сайт kp.ru, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Их переговоры состоятся 1 сентября. Встреча пройдет в Белом доме. Основные составляющие переговоров уже распланированы и согласованы обеими сторонами.