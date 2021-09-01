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Звезды1 сентября 2021 5:02

TMZ: Отец Бритни Спирс хочет получить два миллиона долларов за отказ от опекунства над певицей

За счет этих средств он планирует расплатиться с компанией Tri Star, которая ранее сотрудничала с исполнительницей
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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TMZ: Отец Бритни Спирс хочет получить два миллиона долларов за отказ от опекунства над певицей

TMZ: Отец Бритни Спирс хочет получить два миллиона долларов за отказ от опекунства над певицей

Фото: REUTERS

Отец известной американской певицы Бритни Спирс, согласившийся ранее отказаться от опекунства над дочерью, требует от нее выплатить ему 2 миллиона долларов в качестве отступных. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на материалы суда.

Как уточняет издание, прежде, чем окончательно отказаться от опекунства, Джейми Спирс рассчитывает за счет дочери погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, которая ранее сотрудничала с исполнительницей.

Адвокат Бритни Мэттью Розенгарт расценивает намерение ее отца как попытку вымогательства. . Также он высказался, что Джеймс Спирс "не имеет права держать в заложниках свою дочь".

Ранее издание Variety писало о том, что отец Бритни принял решение отказаться от опекунства над своей звездной дочерью. Сообщалось, что он подал свой ответ на ходатайство певицы о его отстранении от должности в Верховный суд Лос-Анджелеса. Однако адвокат Джейми Спирса считает, что "нет реальных оснований для отстранения от должности или смещения" его.

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