«Преступление и наказание» стало самым популярным произведением школьной программы В России Фото: Евгения ГУСЕВА

Роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» стало самым популярным произведением школьной программы среди россиян, выяснил книжный сервис «Литрес».

Второе место среди самых популярных школьных произведений у повести Антона Чехова «Палата №6», на третьем месте – роман Ивана Тургенева «Отцы и дети». В десятку попали романы «Евгений Онегин» и «Война и мир» Александра Пушкина и Льва Толстого, пишет ТАСС.

В свою очередь книжный сервис Storytel и мессенджер Viber выяснили, что 50% школьников намерены вновь прочитать произведения школьной программы во взрослом возрасте. Наиболее интересными для них являются повесть «Алые паруса» Александра Грина, роман «Капитанская дочка» Пушкина, а также «Война и мир».

Согласно исследованию, 49% учащихся считают, что должны читать то, что интересно им самим. Около 25% готовы читать некоторые произведения школьной программы и что-то из не вошедшего в нее, 8% учеников считают, что часть программы необходимо заменить, 6% заявили, что школьная программа полностью устарела. Прочитать все произведения действующей программы готовы только 14% школьников.

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