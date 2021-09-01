Косметическая компания Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российский производитель косметики Natura Siberica приостановил работу 80 розничных магазинов, а также остановил производство и продажи товаров под брендами компании. Об этом говорится в сообщении за подписью президента компании Сергея Буйлова.

Как передает РБК, в письме Буйлов указывает, что решение связано с расторжением договора на лицензионное использование товарных знаков с эстонской компанией OU Good Design, которой принадлежит часть товарных знаков, связанных с брендами «Аптечка Агафьи», «Рецепты бабушки Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica.

В письме, которое цитирует издание, отмечается, что Ирина Трубникова, совладелица бизнеса и первая супруга умершего в январе этого года Андрея Трубникова, в одностороннем порядке остановила действие договора, запретив ООО «Первое решение» (производитель косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и других) использовать данные товарные знаки с 30 августа 2021 года на фоне корпоративного и наследственного конфликта, который начался в компании весной этого года.

В заявлении Буйлова говорится, что компания прекращает использование товарных знаков, «до прояснения правовой позиции».