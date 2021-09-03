Президент Казахстана удивился, что "Спутник V" до сих пор не прошел международную сертификацию

Касым-Жомарт Токаев удивился, что "Спутник V" до сих пор не прошел международную сертификацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удивился, что российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" до сих пор не прошел международную сертификацию.

Он сообщил о договоренности с Россией о поставках "Спутника V" в страну и производстве вакцины на базе предприятия в Караганде.

- Удивительно что она (вакцина "Спутник V") до сих пор не получила международной сертификации. Видимо, нужно пройти через 26 пунктов в ВОЗ, чтобы получить лицензию. Уже 26 стран пользуются этой вакциной. С точки зрения репутации она никаких сомнений не вызывает, — заявил он на ВЭФ.

Ранее глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Алексис Родзянко сообщил, что фармацевтические компании США не исключают возможность производства российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" с целью продажи ее в третьи страны. Он рассказал, что американские компании уже ведут переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Родзянко отметил, что "Спутник V" получает все большее международное признание.