В США обсуждают возможность производства «Спутника V» для экспорта в третьи страны Фото: REUTERS

Фармацевтические компании США не исключают возможность производства российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» с целью продажи ее в третьи страны. Об этом рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Алексис Родзянко.

Как сообщил руководитель AmCham Russia в беседе с РИА Новости, американские компании уже ведут переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Родзянко отметил, что «Спутник V» получает все большее международное признание.

Как писал сайт kp.ru, ранее Иностранные партнеры РФПИ заявили о намерении начать производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своих площадках. Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия подписала контракты с 15 производителями в десяти странах, которые должны выпустить 1,4 миллиарда доз вакцины – препаратом будут привиты 700 миллионов человек. При этом некоторые производители, среди которых Китай, Индия, Иран и Южная Корея, будут выпускать препарат для экспорта в третьи страны.